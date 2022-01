Australian Open, Auslosung: Darf Novak Djokovic starten? Wieder Wirbel

Die Frage, ob Novak Djokovic bei den Australian Open an den Start geht oder nicht, ist weiter nicht geklärt.

Denn durch die Auslosung sollte sich endgültig klären, ob Djokovic trotz der zahlreichen Episoden um seine Einreise und seine Corona-Situation an den Start gehen darf. In der offiziellen Setzliste der Australian Open steht der Serbe an Position 1. (Australian Open ab 17. Januar im LIVETICKER)