Bundesliga: VfL Wolfsburg – Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfL Wolfsburg will nach sieben Spielen ohne Sieg gegen Hertha BSC endlich wieder einen Erfolg landen. Der VfL erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit dem VfL Bochum 1848 hervor. Am letzten Spieltag nahm die Hertha gegen den 1. FC Köln die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Das Hinspiel hatte Wolfsburg bei Hertha BSC mit 2:1 für sich entschieden.