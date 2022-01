Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 18:30 Uhr)

Bayer will nach vier Spielen ohne Sieg bei der Borussia endlich wieder einen Erfolg landen. Letzte Woche gewann Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München mit 2:1. Somit belegt Gladbach mit 22 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Mit einem 2:2-Unentschieden musste sich Leverkusen kürzlich gegen den 1. FC Union Berlin zufriedengeben. Im Hinspiel hatte Bayer 04 Leverkusen einen 4:0-Kantersieg davongetragen.

Wer die Borussia als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 38 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 33 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Zwischenbilanz von Gladbach liest sich wie folgt: sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen.