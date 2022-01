3. Liga: VfL Osnabrück – 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen dem VfL Osnabrück nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen den 1. FC Saarbrücken? Am letzten Spieltag nahm Osnabrück gegen den 1. FC Magdeburg die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Zuletzt spielte Saarbrücken unentschieden – 2:2 gegen den TSV Havelse. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte der VfL Osnabrück ein Tor mehr erzielt und mit dem 2:1 so das bessere Ende für sich.