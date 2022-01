Bundesliga: VfB Stuttgart – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfB will im Spiel gegen Leipzig nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Stuttgart kam zuletzt gegen SpVgg Greuther Fürth zu einem 0:0-Unentschieden. Letzte Woche gewann RB gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 4:1. Damit liegt RB Leipzig mit 25 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Im Hinspiel hatte Leipzig einen klaren 4:0-Erfolg gelandet.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des VfB Stuttgart sind elf Punkte aus neun Spielen. Gegenwärtig rangiert die Heimmannschaft auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die bisherige Ausbeute des VfB: vier Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für Stuttgart in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.