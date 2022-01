Inter Mailand feiert fünften Supercup-Triumph

Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi gewann am Mittwochabend das Derby d‘Italia im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung gegen Pokalsieger Juventus Turin und holte erstmals seit 2010 wieder den Titel.

Der Ex-Schalker Weston McKennie brachte Juve, das zum neunten Mal in Serie im Supercup stand, in der 25. Minute in Führung.