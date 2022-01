FC Bayern: Die Gehälter der Stars - wer noch vor Coman liegt

Kingsley Coman ist angekommen in der obersten Gehaltsklasse des FC Bayern München - fast in der allerobersten.

SPORT1 kennt die Rangordnung der Münchener Spielergehälter, in der sich nur noch drei zentrale Figuren in einer anderen Dimension als der „King“ bewegen. Hier der Überblick:

Unter 1 bis 5 Millionen Euro:

5 bis 10 Millionen Euro:

Bei Musiala zeigt sich, wie weit der 18-Jährige vor anderen Jungstars gesehen wird. Süle, gerade in Verhandlungen über eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags, will nach SPORT1-Informationen gern in die nächste Stufe aufsteigen.