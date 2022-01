Chelsea zieht souverän ins Ligapokal-Finale ein

Rüdiger war bereits in der 18. Minute nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle. Timo Werner wurde von Tuchel in der 66. Minute ausgewechselt, Kai Havertz saß auf der Bank. Chelsea steht erstmals seit 2015 wieder im Endspiel.

Notfall auf der Tribüne

Tuchel bemängelt schlampigen Auftritt bei Chelsea

„Wir sind gut gestartet, haben uns große Chancen erarbeitet und sind in Führung gegangen. Aber wir haben mit dem Feuer gespielt, Chancen aus schlampigen Fehlern zugelassen und wegen Selbstüberschätzung fast einen Elfmeter verschenkt. In der zweiten Hälfte, in den letzten 20, 25 Minuten, war es eine Mischung aus Mangel an Konzentration“, so der Ex-Coach von Borussia Dortmund bei Sky Sports.