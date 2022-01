Rodman-Tochter Trinity in US-Fußballnationalteam berufen

Die hochtalentierte Stürmerin, die in der National Women's Soccer League für Meister Washington Spirit spielt und als Neuling des Jahres ausgezeichnet worden war, gehörte zu den 25 Spielerinnen, die Nationalcoach Vlatko Andonovski am Mittwoch für das Trainingslager vom 19. bis 29. Januar in Austin/Texas nominierte.

Rodmans exzentrischer Vater Dennis (60) gewann fünf Meisterschaften in der NBA, 1989 und 1990 mit Detroit und 1996 bis 1998 mit den von Michael Jordan angeführten Chicago Bulls. Von 1992 bis 1998 war er bester Rebounder in der stärksten Basketballliga der Welt. Dennis Rodman, der für seine Tattoos, sein buntes Haar und seine rebellische Einstellung bekannt ist, wurde 2011 in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.