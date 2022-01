Erling Haaland: Bayern, Real, Barca, ManCity - so beeinflusst Haaland den Transfermarkt

An Haalands Zukunft hängt auch die Zukunft diverser anderer Offensivstars (und umgekehrt), darunter auch die von Robert Lewandowski beim FC Bayern München. Wie genau? SPORT1 erklärt die Rolle des BVB-Angreifers in einem gigantischen internationalen Vertrags-Domino.

Der Dominostein Karim Benzema:

Der Dominostein Kylian Mbappé:

Der 23-Jährige wird in jedem Fall ein Megathema des Sommers: Sein Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft dann aus, dass es bis jetzt keine Verlängerung gab, deutet klar darauf hin, dass Mbappé seine Zukunft nicht in seiner Geburtsstadt sieht.

Auf einen Wechsel zu Real deutet vieles hin - wie aber würde das die Haaland-Dynamik beeinflussen? Mbappé und Haaland könnten prinzipiell koexistieren, wenn Mbappé auf den linken Flügel ausweicht, was er in dieser Saison bei PSG auch für Mauro Icardi und Lionel Messi oft tut (zumal Neymar im vergangenen Halbjahr oft ausfiel).

Bleibt dennoch die Frage, ob Haaland das Zusammenspiel mit einer anderen Überfigur wie Mbappé als Bereicherung empfinden würde - oder ob ihn das zu viel Rampenlicht auf dem Platz und außerhalb kostet. Auch aus Real-Sicht würde ein Mbappé-Deal umso mehr in den Fokus rücken, was im Sommer mit Benzema passiert.

Will aber Haaland zu PSG? Eher nicht. Abseits der Champions-League-Bühne schreckt das niedrige Niveau der heimischen Ligue 1 ab - gerade einen Spieler in Haalands Alter, der hungrig ist, sich auf Top-Level zu beweisen.

Der Dominostein Harry Kane:

Ob er das will: fraglich. Spanien reizt ihn anscheinend mehr, womöglich hat er auch im Blick, dass im System von Guardiola schon einige prominente Sturmkollegen nicht glücklich geworden sind. Sollte er ManCity einen Korb geben, dürfte es in England eine Fortsetzung des schon im vergangenen Sommer großen Dramas um Kane geben.

Der Dominostein FC Barcelona:

Für Barca wäre Haaland ein neuer Leuchtturm für den jüngst installierten Coach Xavi, ein Deal mit dem der jahrelang kriselnde Ex-Klub von Lionel Messi ein grell strahlendes „Wir sind wieder wer!“ in die Welt senden würde. Das Ausrufezeichen Haaland wäre auch weit dicker als mit Álvaro Morata (aktuell von Atlético Madrid an Juve verliehen), der ebenfalls im Gespräch ist.

Laporta wirkt gewillt, alle Hebel - ob gerade oder krumm - für Haaland in Bewegung zu setzen. Für Haaland selbst wäre Barca wegen Prestige und La-Liga-Umfeld eine attraktive Option. Wenn Laporta für Haaland wirklich in die Vollen geht, steigt der Handlungsdruck enorm, für Real - und auch für Bayern.

Der Dominostein Robert Lewandowski:

Hinzu kommt ein ähnliches Problem wie bei Real und Benzema: Was ist mit Robert Lewandowski? Auch der 33-Jährige ist noch bis 2023 unter Vertrag und in Top-Form - nichtsdestotrotz kommt auf die Bayern-Bosse die Frage zu, wann und wie seine Nachfolge geregelt werden muss.

Für einen Klub kann es eigentlich nicht der Anspruch sein, in dieser Situation Zaungast im Poker um einen Spieler wie Haaland zu sein, aber das Dilemma ist: Bayerns Erfolgsaussichten sind wolkig und die Gefahr groß, den in dieser Hinsicht sensiblen Lewandowski mit allzu offensiven Bemühungen zu verärgern.

Die Sport Bild berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe, dass Bayern bei Haalands Berater Mino Raiola „grundsätzliches Interesse hinterlegt haben sollen“. Überrascht wird ihn das nicht haben, und Konsequenzen hat das in so unkonkreter Form erstmal keine. Der deutsche Rekordmeister steckt weiter in einer Zwickmühle - wie viele der am Haaland-Poker Beteiligten.