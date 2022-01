Transfermarkt, FC Bayern: Dänen-Juwel Jonathan Asp Jensen vor Wechsel nach München

Wie das dänische Sportmagazin Tipsbladet berichtet, haben sich die Münchner beim Kampf um das dänische Toptalent Jonathan Asp Jensen gegen mehrere andere Topklubs in Europa durchgesetzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern will Juwel heranführen

Jensen, der am Freitag 16 Jahre alt wird, soll über den Bayern Campus an größere Aufgaben herangeführt werden. In vier U16-Länderspielen erzielte der laut dem Bericht als „Box-to-Boy-Player“ geltende Spieler drei Tore.