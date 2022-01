Süper Lig: Guardiolas früherer Co-Trainer beim FC Bayern übernimmt Galatasaray Istanbul

Domenec Torrent steht vor seinem Cheftrainer-Debüt in Europa. Der langjährige Assistent von Pep Guardiola wird neuer Trainer bei Galatasaray Istanbul.

Überraschung in der Süper Lig!

Der Spanier war eigentlich als Assistent unter Terim eingeplant und tritt nun unverhofft seine erste Station als Chefcoach in Europa an. Gala-Präsident Burak Elmas betonte, der Verein habe Vertrauen in Torrents „starke Persönlichkeit“ und „erfolgreiche“ Karriere.