Marty Jannetty: Shawn Michaels' WWE-Partner stürzte bizarr ab

Er war ein Hauptdarsteller in einem der berühmtesten Momente der WWE-Geschichte - an der Seite eines Mannes, der sich zu einer der größten Legenden der Wrestling-Geschichte entwickeln sollte.

Heute vor 30 Jahren trennte WWE das Gespann: In dem berühmten „Barber Shop Incident“ wandte sich Michaels gegen seinen Kollegen und beförderte ihn in einem Schockmoment durch ein (vermeintliches) Glasfenster.

Marty Jannetty war sechs Jahre Partner von Shawn Michaels

Der am 3. Februar 1960 in Columbus, Georgia geborene Jannetty (eigentlicher Vorname: Fredrick Martin) formierte im Jahr 1985 das Team mit dem fünf Jahre jüngeren Michaels.

Ursprünglich als „Midnight Rockers“ und in regionalen Ligen aktiv, empfahlen sie sich mit ihrem jugendlichen Spektakel-Stil für die damalige WWF. Das erste Engagement endete jedoch schnell mit dem ersten von vielen Eklats. Die beiden fielen gleich in der ersten Arbeitswoche mit einer Barschlägerei negativ auf und wurden umgehend entlassen. Ursache des Vorfalls war ein „Missverständnis“, wie Michaels später in seiner Autobiografie „Heartbreak and Triumph“ beteuerte.