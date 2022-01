Eiskunstlauf-EM: Fentz und Starostin im Männer-Finale am Freitag

Routinier Paul Fentz und Debütant Nikita Starostin erreichen zum Auftakt der Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Tallinn ihr Zwischenziel.

Der viermalige deutsche Meister aus Berlin erreichte als Elfter ebenso mühelos das Kürfinale am Freitag (17.00 Uhr/Eurosport 2) wie der 19 Jahre alte Dortmunder, der im Zwischenklassement auf Rang 14 liegt.

An der Spitze dürften die Athleten aus Russland den Sieg unter sich ausmachen. Junioren-Weltmeister Andrej Mosalew übernahm vor Mark Kondratjuk und Jewgeni Semenenko die Führung, alle Konkurrenten sind von diesem Trio bereits ein gutes Stück entfernt.

Trotz eines Sturzes beim vierfachen Toe-Loop wirkte Fentz, der bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Peking nur im Mannschafts-Wettbewerb und nicht in der Einzelkonkurrenz startberechtigt ist, so gefestigt wie seit Monaten nicht mehr. Sichtlich erleichtert nahm der 29-Jährige die Glückwünsche seiner Trainerin Romy Oesterreich entgegen.