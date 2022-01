NFL-Profi Amon-Ra St. Brown: Auch die Besten „können mich nicht einschüchtern“

Football-Profi Amon-Ra St. Brown gibt sich nach seiner starken Saison selbstbewusst. „Auch die besten Corner können mich nicht einschüchtern“, sagte der Deutsch-Amerikaner im Interview mit Sport1. Mit seiner ersten Saison in der US-Profiliga NFL ist der 22 Jahre alte Wide Receiver „sehr zufrieden. Ich habe viel gespielt und gut abgeliefert.“

Der Profi von den Detroit Lions betonte aber: "2022 wird definitiv noch besser als 2021. Garantiert." In seiner Rookie-Saison holte St. Brown mit seinem Team zwar nur drei Siege in der Hauptrunde, als erster Profi mit deutschem Pass erzielte er allerdings zwei Touchdowns in der NFL und baute die Bestmarke auf sechs aus.