BVB: Funkt Rangnick bei Denis Zakaria dazwischen? Gladbach-Stürmer zu ManUnited?

Denis Zakaria wird Borussia Mönchengladbach verlassen - schon in diesem Winter? Borussia Dortmund ist grundsätzlich am Schweizer interessiert, Konkurrenz auf dem Transfermarkt kommt aus England.

Nicht auszuschließen, dass der 25 Jahre alte Schweizer noch in dieser Transferperiode wechselt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Die Borussen um Sportchef Max Eberl haben der Zakaria-Seite vor einigen Wochen in einem Gespräch klargemacht, dass man den Spieler bei einem entsprechenden Angebot gerne abgeben würde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Im Sommer könnte Zakaria nämlich ablösefrei gehen, was wirtschaftlich ein schwerer Schlag für Gladbach wäre. Der Traditionsklub vom Niederrhein, der 2017 rund zwölf Millionen Euro für Zakaria bezahlt hat, verliert schließlich auch noch Matthias Ginter (verlängert ebenfalls nicht). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zakaria beim BVB auf dem Radar

Vor mehreren Wochen hatte SPORT1 bereits über das große Interesse von Borussia Dortmund am Schweizer Nationalspieler (40 Einsätze, drei Tore) berichtet. Zwischen Zakarias neuem Berater und den BVB-Bossen um den künftigen Sportchef Sebastian Kehl gab es zuletzt gute Gespräche.

Ex-Gladbacher zählt Ginter und Zakaria an

Ziemlich sicher ist aber, dass die Dortmunder in dieser Transferperiode nicht auf Zakaria gehen werden. Man werde den Markt bis zum letzten Tag zwar beobachten, betonte Kehl Anfang des Jahres, es sei aber nicht so, „dass wir mit aller Macht versuchen, Transfers umzusetzen“. (NEWS: Nach Aus in Gladbach: Eberl-Freundin Schaller erklärt sich)