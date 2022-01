Rallye Dakar: Nächster Doppelsieg für Audi - Al-Attiyah hält Kurs

Nasser Al-Attiyah (Katar) steuert seinem vierten Gesamtsieg entgegen. Der Toyota-Pilot wurde am Mittwoch zwar nur Siebter und büßte dabei 1:25 Minuten auf seinen ersten Verfolger Sebastien Loeb (Prodrive) ein. Der Vorsprung im Gesamtklassement beträgt aber noch immer 32:40 Minuten, die Rallye Dakar endet nach zwei weiteren Etappen bereits am kommenden Freitag. Die Fahrer werden dann mehr als 8000 Kilometer durch Saudi-Arabien zurückgelegt haben, wo die Dakar zum dritten Mal in Folge stattfindet.

Audi geht in diesem Jahr in äußerst prominenter Besetzung und mit einem neuen Konzept an den Start. Neben Titelverteidiger Peterhansel (14 Dakar-Gesamtsiege) und Sainz (3) sitzt der frühere DTM-Champion Mattias Ekström (Schweden) am Steuer eines RS Q e-tron.