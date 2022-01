Reiten: Ludger Beerbaum kündigt juristische Schritte an nach Barren-Vorwürfen an

Will sich gegen die Vorwürfe wehren: Ludger Beerbaum © AFP/SID/BJORN LARSSON ROSVALL

Ludger Beerbaum wehrt sich gegen die erhobenen Vorwürfe verbotener Trainingsmethoden der Springpferde. Der Reitstar kündigt juristische Schritte an.

Der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum hat sich gegen die in einem RTL-Beitrag vom Dienstag erhobenen Vorwürfe verbotener Trainingsmethoden der Springpferde auf seinem Hof gewehrt und juristische Schritte angekündigt.

„Der Beitrag von RTL extra ist in vielen Punkten nachweislich falsch, verleumderisch und ehrverletzend“, heißt es in einem von Beerbaum veröffentlichten Statement am Mittwoch: „Natürlich werden wir juristische Schritte dagegen einleiten. Es ist nicht hinzunehmen, dass heimlich auf meinem privaten Grund und Boden gefilmt wurde.“