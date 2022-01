League Cup: EFL verzichtet auf Ermittlungen gegen den FC Liverpool

Zwar kam kurze Zeit später heraus, dass fast alle positiv getesteten Personen nicht von einer Infektion betroffen waren , zu diesem Zeitpunkt war die Ausrichtung am 6. Januar allerdings nicht mehr möglich.

Der ursprünglich als Rückspiel angedachte Termin an der Anfield Road am 13. Januar fungiert nun als Hinspiel, eine Woche darauf, am 20. Januar treffen der FC Liverpool und der FC Arsenal dann im nun angesetzten Rückspiel im Emirates aufeinander.