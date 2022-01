FC Bayern: Kingsley Coman unterschreibt in München Vertrag bis 2027 - Kahn freut sich

Das bestätigten die Münchner am Mittwoch auf ihrer Homepage.

Coman: „Fühlt sich wie große Familie an“

„Der FC Bayern ist meine Heimat geworden“, sagte Coman in einem Video, an dessen Ende er ein Trikot mit der Rückennummer „2027″ in die Kamera hält: „Ich bin seit sieben Jahren hier. Ich dribble, ich lege auf - und ich treffe. Manchmal auch mit Augen zu.“