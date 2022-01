PSG sagt Aufenthalt in Katar und Saudi-Arabien ab

Paris St. Germain hat angesichts der Corona-Situation in Frankreich den geplanten Aufenthalt in Katar und Saudi-Arabien abgesagt.

Der französische Fußball-Spitzenklub Paris St. Germain hat angesichts der Corona-Situation in Frankreich den von 16. bis 20. Januar geplanten Aufenthalt in Katar und Saudi-Arabien abgesagt. Das teilte PSG am Mittwoch mit.