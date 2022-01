Olympia in Peking: Felix Loch fürchtet "böses Erwachen" aufgrund Corona-Tests in China

Die Corona-Teststrategie im Rahmen der Olympischen Winterspiele bereitet vielen Sportlern Sorgen. Felix Loch befürchtet ein böses Erwachen in Peking. Der Richtwert in China unterscheidet sich stark von Deutschland.

„Wenn ich also in Deutschland negative Tests habe und mich in den Flieger setze, dort aber dann positiv getestet werde, gehe ich gleich nach der Ankunft in Quarantäne“, sagte Loch dem SID: „Das ist ein brutal schwieriges Thema für mich.“