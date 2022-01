Handball-EM: Deutschland startet EM-Mission voller Vorfreude

Die deutschen Handballer sind am Mittwoch voller Euphorie zu ihrem EM-Vorrundenspielort nach Bratislava aufgebrochen. „Es kribbelt sehr, die Vorfreude ist riesig“, sagte Turnierdebütant Luca Witzke dem SID vor dem Abflug am Frankfurter Flughafen. Alle 17 Spieler, darunter vier Europameister von 2016, waren mit an Bord der Chartermaschine mit der Flugnummer CAT5574. (Bob Hanning im SPORT1-Interview)

In der ersten Phase der EM (13. bis 30. Januar) trifft die mit acht Turnierdebütanten gespickte DHB-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason am Freitag (18.00 Uhr) zunächst auf Belarus, weitere Gegner sind Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). In der Vorrunde qualifizieren sich die ersten zwei Mannschaften für die Hauptrunde, die ebenfalls in der slowakischen Hauptstadt stattfindet.