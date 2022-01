Wolfsburg: FC Turin will Brekalo fest verpflichten

Soll in Turin bleiben: Wolfsburgs Josip Brekalo © AFP/SID/DAMIR SENCAR

Der FC Turin will den derzeit ausgeliehenen Angreifer Josip Brekalo (23) vom Bundesligisten VfL Wolfsburg offenbar fest verpflichten. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Demnach besitzt der italienische Erstligist eine Kaufoption in Höhe von rund zehn Millionen Euro für den Kroaten, der im August auf Leihbasis zum Serie-A-Klub gewechselt war. In Wolfsburg besitzt Brekalo noch einen Vertrag bis 2023.