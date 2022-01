Bundesliga: So erfolgreich waren Wintertransfers mit Haaland, Piatek, Olmo

Haaland und Co: Die Top-Deals der Bundesligisten in diesem Winter

10. Exequiel Palacios - 17 Mio. Euro Ablöse

Unter Peter Bosz spielte der heute 23-Jährige nie eine Rolle, unter Hannes Wolf startete er aber schließlich durch und hat sich mittlerweile zum Leverkusener Stammspieler gemausert. In dieser Saison stehen zwölf Einsätze und ein Assist in der Bundesliga zu Buche. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

9. Matheus Cunha - 18 Mio. Euro

Der Brasilianer wechselte in der Saison 2019/20 innerhalb der Bundesliga zu Hertha BSC und stieß Mitte Februar zum Kader des Interimstrainers Alexander Nouri. Cunha kam rasch beim Hauptstadtklub an und belebte das Offensivspiel der Mannschaft. Mit seinen Toren verhalf er Berlin zweimal zum Klassenerhalt. Allein in der Saison 2020/21 erzielte er in 27 Bundesligaspielen sieben Treffer und bereitete fünf vor.

8. Edmond Tapsoba - 18 Mio. Euro

Der Innenverteidiger, der 2019/20 von Vitoria Guimaraes SC aus Portugal zu Bayer Leverkusen kam, gehört zu den Leistungsträgern, obwohl er erst im September nach einem Syndesmose-Riss, den er sich im Juli zugezogen hatte, wieder auf den Rasen zurückkehrte. In der vergangenen Saison kam der 22-Jährige auf 31 Einsätze und ein Tor, in dieser Spielzeit stehen neun Einsätze sowie ein Treffer zu Buche.

7. Amadou Haidara - 19 Mio. Euro

Obwohl er gerade eine schwere Knieverletzung ausstand, holte Ralf Rangnick den malischen Nationalspieler in der Saison 2018/19 von Red Bull Salzburg nach Leipzig und ist nach einer Vertragsverlängerung des ursprünglich bis 2023 dotierten Kontrakts bis 2025 an den Klub gebunden.

6. Erling Haaland - 20 Mio. Euro

Der Stürmer kam im Januar 2020 von Salzburg zu Borussia Dortmund und hat seitdem eingeschlagen wie eine Bombe. In dieser Saison kommt der Norweger trotz längerer Verletzungspause auf 13 Tore und fünf Assists in elf Bundesliga-Einsätzen. In der Vorsaison waren es 27 Treffer und acht Vorlagen in 28 Ligaspielen sowie zehn Treffer und zwei Assists in der Champions League.