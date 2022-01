Kunstturnen: Olympia-Dritte Scheder wechselt von Chemnitz nach Köln

Verlässt Chemnitz in Richtung Köln: Sophie Scheder © AFP/SID/THOMAS COEX

Bisheriger Karriere-Höhepunkt von Scheder war der Gewinn der Bronzemedaille am Stufenbarren bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Die letztjährigen Sommerspiele in Tokio hatte die Sportstudentin verletzungsbedingt verpasst.