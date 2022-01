Handball: Erlangen verpflichtet Schweizer Rückraumspieler Zehnder

„Manuel ist ein junger aufstrebender Spieler, der gerade in den letzten Monaten extrem auf sich aufmerksam gemacht hat. In den letzten Europacup-Spielen hat er gezeigt, dass er eine vielversprechende Zukunft hat, weshalb wir sehr froh darüber sind, dass er sich für den HC Erlangen entschieden hat“, sagte Erlangens Sportdirektor und Interimstrainer Raul Alonso in einer Pressemitteilung.