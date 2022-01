Roberto Carlos wird Ebay verlost für einen guten Zweck

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Roberto Carlos stellt seine Dienste in Kooperation mit Ebay für den guten Zweck zu Verfügung.

Fußballer auf Ebay ersteigern? Klingt komisch, ist aber möglich! In Kooperation mit der brasilianischen Fußball-Legende Roberto Carlos verlost Ebay den ehemaligen Linksverteidiger an englische Amateurvereine.

Für rund sieben Euro (sechs Pfund) können sich Vereine ein Los kaufen und auf den Hauptgewinn hoffen. Denn der Gewinnerverein darf sich über ein Spiel von Roberto Carlos in den eigenen Reihen freuen.

Verlosung für den guten Zweck

„Das Traum-Transferfenster ist offen. Von heute an könnt ihr bei Ebay in den Wettbewerb einsteigen, um mich für ein Spiel zu verpflichten“, schrieb der 48-Jährige in seinen persönlichen Social-Media-Kanälen.