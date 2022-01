CoD Warzone – Die stärksten Waffen im Shooter

Am 05. November 2021 wurde CoD: Vanguard weltweit veröffentlicht und knapp einen Monat später, nämlich Anfang Dezember, startete bereits die erste Season des neuen Shooter-Titels. Mit dieser sind auch zahlreiche neue Vanguard-Waffen in Warzone aufgetaucht, die die Meta ganz schön durcheinandergewirbelt haben.

Bei mittlerweile über 100 Knarren und regelmäßigen Balance-Anpassungen, fällt es gar nicht so leicht, den Überblick über die besten Waffen in Warzone zu behalten. Zum Beispiel führte noch vor einiger Zeit kein Weg an der Bruen vorbei, während das LMG aktuell quasi gar nicht mehr benutzt wird.

Die Top-Waffen in Warzone

Die DMR-14 war in der Vergangenheit noch deutlich stärker als jetzt und wurde erst mit einigen Nerfs auf ein angemessenes Niveau gebracht. Die Waffe passt aber immer noch gut in die Meta. Das liegt vor allem an der hohen Feuerrate, dem Schaden und der Präzision. Also immer den Kopf der Gegner im Visier haben und einen Kill nach dem anderen absahnen.