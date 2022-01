Bundesliga, BVB: Mats Hummels will für WM "viel besser spielen"

„Körperlich gibt es keine Ausreden mehr, jetzt liegt es an mir“, sagte der Abwehrchef von Borussia Dortmund der Sport Bild : „Um über eine WM-Teilnahme 2022 zu diskutieren, erwarte ich in erster Linie von mir selbst, dass ich viel besser spiele.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bundestrainer Hansi Flick hatte den 33-Jährigen zuletzt außen vor gelassen und erklärt: „Er hat im Moment nicht das Niveau, nicht die Qualität in seinem Spiel.“ Hummels betonte, er teile diese Einschätzung „zu 100 Prozent“, er befinde sich mit Flick in regelmäßigem Austausch. Das Länderspieljahr beginnt am 26. März in Sinsheim, der Gegner ist Israel.