Premier League: Antonio Rüdiger will mit FC Chelsea gegen Manchester City punkten

Am Samstag (ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) kann der Champions-League-Sieger den Abstand auf Titelverteidiger City von zehn auf sieben Punkte verkürzen. In den vergangenen fünf Ligaspielen haben die zweitplatzierten Blues zuletzt nur einmal gewonnen, viermal Remis gespielt und so etwas an Boden verloren.