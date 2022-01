Toni und Felix Kroos: Nowitzki-Ehrung wäre in Deutschland nie möglich

Die Franchise zog das Trikot des Deutschen unter das Hallendach, die Nummer 41 wird ihm zu Ehren nie wieder vergeben. Es waren bewegende Bilder, die man so in Deutschland wohl niemals sehen würde. Meint zumindest Toni Kroos.

Kroos von Cuban beeindruckt

Geht es nach dem 32-Jährigen, könne man sich in Deutschland in dieser Hinsicht „eine Scheibe abschneiden, für Leute die einfach viel geleistet haben“.

Kroos zeigte sich beeindruckt: „Ich glaube das sowas und in der Art, wenn man jetzt die Bilder sieht, wenn man auch Mark Cuban, den Besitzer der Mavs anschaut, mit was für Emotionen der dabei ist ... sowas wäre in meinen Augen sportartenübergreifend in Deutschland einfach nicht möglich.“