Novak Djokovic gibt Fehler zu - Australien-Einreise und Australian-Open-Start weiter offen

Hier steht Djokovic in Australien wieder auf dem Platz

Novak Djokovic hat sich zu den Vorwürfen im Zusammenhang mit seiner umstrittenen Einreise in Australien geäußert.

Am Mittwoch veröffentlichte er auf Instagram eine Erklärung, in welcher er einräumte, dass sein Einreiseformular falsch ausgefüllt worden sei. Dieses habe jedoch sein Immigrationsbeauftragter für ihn ausgefüllt.

Für Djokovic sei es ein „menschlicher Fehler“, der „sicher nicht absichtlich“ geschehen sei. Und weiter: „Mein Agent entschuldigt sich aufrichtig für den Verwaltungsfehler, der darin bestand, dass er das falsche Kästchen über meine früheren Reisen vor meiner Ankunft in Australien angekreuzt hat.“

Djokovic lässt sich vor Event mit Kindern testen

Dem widerspricht aber ein wenig, was er danach zugibt: „Ich habe am 14. Dezember ein Basketballspiel in Belgrad besucht. Danach wurde berichtet, dass einige Leute positiv getestet wurden.“