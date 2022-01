Kingsley Coman verlängert bald Vertrag beim FC Bayern - ein starkes Signal

Was länge währt, wird dann am Ende offenbar tatsächlich gut.

Doch was bedeutet dieser Deal nun für die Beteiligten? SPORT1 gibt einen Überblick:

Für Kingsley Coman

Als sich der Klub damit Zeit ließ, kokettierte der Außenstürmer im Sommer mit einem Wechsel, engagierte dafür eigens Star-Berater Pini Zahavi. Doch die Optionen in England würden nie wirklich konkret, zu PSG wollte Coman nicht zurück.

Nun macht er in einer finanziell für die Klubs schwierigen Zeit einen deutlichen Gehaltssprung, auch wenn er die 20-Millionen-Euro-Marke nicht erreicht, die bei den Münchnern den absoluten Topverdienern vorbehalten ist. Das ist in Corona-Zeiten ein Zeichen echter Wertschätzung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Für den FC Bayern

Und sie setzen ein deutlich sichtbares Zeichen an die internationale Konkurrenz: Trotz der großen finanziellen Vorteile der Premier-League-Klubs oder aus dem nahem Osten gestützter Investorenvereine sind sie in der Lage, ihre Leistungsträger zu halten.

Comans 46 Tore und 52 Assists in 217 Pflichtspielen für die Münchner seit seiner Ankunft im Sommer 2015 haben großen Anteil an ihrer immer noch währenden Erfolgsära.

Dafür sind sie auch bereit, über dessen Verletzungsanfälligkeit hinwegzusehen. Der aktuell an einem Muskelfaserriss laborierende Franzose fiel in seiner Bayern-Zeit bereits für satte 93 Pflichtspiele aus.

Für Julian Nagelsmann

Der Münchner Coach hatte in den vergangenen Monaten immer wieder kundgetan, wie viel er von Coman hält.

Nagelsmanns Qualität und seine Art, die Spieler für sich und seine Arbeitsweise einzunehmen, kommt so gut an, dass die Münchner im Werben um die Dienste von begehrten Akteuren den Trainerfaktor wieder als Trumpf spielen können. Noch nicht so wie damals bei Pep Guardiola, aber viel fehlt dazu nicht mehr.