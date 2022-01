Nach Bundesliga-Pleite: Bayern finden in EuroLeague wieder in Tritt

Basketball-Pokalsieger ist nach seinem Ausrutscher in der Bundesliga auf europäischen Parkett wieder in Tritt gekommen.

Zwei Tage nach der überraschenden 63:65-Heimpleite gegen die Niners Chemnitz besiegte das Team von Trainer Andrea Trinchieri bei seinem verspäteten Rückrundenstart in der EuroLeague das Tabellenschlusslicht Zalgiris Kaunas mit 74:65 (34:33).

Mit acht Siegen und zehn Niederlagen sind für die Bayern die Play-off-Plätze weiter in Reichweite. Nach drei EuroLeague-Pleiten in Folge kämpften sich die Münchner beim wegen Coronafällen verschobenen Start in die zweite Saisonhälfte nach der Halbzeitpause zum dringend benötigten Erfolg gegen den litauischen Serienmeister. Bester Werfer war Ognjen Jaramaz mit 16 Punkten.