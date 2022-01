Snowboard: Hofmeister verpasst ersten Saisonsieg knapp

Die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister ist vor dem Start der Olympischen Winterspiele knapp an ihrem ersten Saisonerfolg vorbeigefahren.

Bad Gastein (SID) - Die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister ist weniger als vier Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Peking nur knapp an ihrem ersten Saisonerfolg vorbeigefahren. Im Finale des nicht olympischen Parallel-Slaloms in Bad Gastein gegen die Österreicherin Daniela Ulbing kostete ein Fehler kurz nach dem Start die 25-Jährige den Sieg.