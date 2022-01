Bundesliga: BVB und Haaland vor erstem Gipfel-Treffen Ende Januar

Haaland? Kehl kündigt Gespräche an

Der Haaland-Poker geht in die erste Runde!

Nach SPORT1 -Informationen soll dieses Treffen allerdings nicht wie von Bild berichtet schon in der kommenden Woche, sondern in der letzten Januar-Woche stattfinden.

Haaland-Treffen in letzter Januar-Woche

Zwischen dem 24. und 30. Januar ist nämlich eine Bundesliga-Pause. Zeit also, um gründlich Argumente auszutauschen. Unklar ist allerdings noch, wann genau und wo sich die Parteien treffen werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Dortmunder haben weiterhin die große Hoffnung, dass sie ihren Super-Stürmer (76 Tore in 76 Spielen) über den Sommer hinaus halten können.

BVB möchte Klarheit bei Haaland bis Ende Februar

„Der Plan ist“, erklärt Kehl, „dass wir zu gegebener Zeit zusammenkommen und uns an einen Tisch setzen. Wir werden hier jetzt aber nicht verkünden, wann wir das machen werden.“

Das Geheimnis ist nun also gelüftet: Ende Januar soll es das erste von mehreren Meetings geben! Eine Entscheidung wird dort aber wohl noch nicht fallen.

Auch wenn die Dortmunder gerne bis Ende Februar Klarheit in der Causa Haaland hätten und einen schier endlosen Kaugummi-Poker tunlichst vermeiden wollen, sagte Berater Raiola kürzlich im exklusiven SPORT1 -Interview : „Wir werden dem BVB sagen, was unsere Idee ist, und der BVB wird uns seine Idee mitteilen. Im Winter wird aber noch keine Entscheidung fallen.“

Raiola exklusiv: So stehen Dortmunds Chancen bei Haaland

Gehaltserhöhung als Anreiz für Haaland?

In der letzten Januar-Woche soll es nun also die erste Runde im Haaland-Poker geben.

Haaland würde mehr verdienen als Reus und Hummels

Damit würde die Tormaschine in der internen Gehalts-Pyramide an der Spitze vor Kapitän Marco Reus und Abwehrchef Mats Hummels stehen.

Darüber hinaus werden die Dortmunder mit dem Ziel in die Gespräche gehen, Haaland die für dieses Vertragsjahr geltende Ausstiegsklausel (75 bis 90 Millionen Euro) abzukaufen.

Hilft die Corona-Pandemie dem BVB?

Ob sich Raiola und Co. auf diesen Deal einlassen?

Was ihnen in die Karten spielt: Der Transfermarkt ist weiterhin schwer von den Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen, die Vereine gehen finanziell am Stock und selbst der umtriebige und nimmermüde Raiola erwartet einen „komischen Sommer“.