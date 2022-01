Darts: Fallon Sherrock erreicht Final Stage der Q-School - John Part scheitert

Queen of the Palace scheitert dramatisch

Fallon Sherrocks Traum von der Teilnahme an der PDC Tour lebt! Mit einer Punktlandung schafft es die Darts-Queen ins Finale der Q-School.

Fallon Sherrock hat wieder einmal Nervenstärke bewiesen und sich gerade so für die finale Phase der Qualifying School der PDC in Milton Keynes qualifiziert. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Die Engländerin feierte nach Dämpfern in Form von frühen Niederlagen am Sonntag und Montag am dritten Tag drei Siege und schaffte es damit unter die besten 72 Spieler der britischen Q-School, die sich von Mittwoch bis Freitag mit 24 vorqualifizierten Spielern um drei Tour Cards duellieren.