FC Barcelona: Kommt Oscar zu den Katalanen?

Der mittlerweile 30-Jährige spielt aktuell in China bei Shanghai SIPG. Spanische Medien bestätigen den Kontakt zwischen dem FC Barcelona und Oscar, vermelden aber, dass der Berater Oscars an die Katalanen herangetreten sein soll.

Talent Oscar entschied sich für das Geld

In 131 Partien für die Blues kam Oscar auf 45 Torbeteiligungen. Besonders in der Champions League stellte Oscar sein Können unter Beweis. Dort war er in 30 Spielen an 16 Toren beteiligt.