Olympia in Peking: Markus Wasmeier reagiert auf Wolfgang Maier

Ski-Boss denkt an Boykott der Winterspiele

Nach den Aussagen des DSV-Alpinchefs Wolfgang Maier angesichts der angespannten Corona-Lage in Peking äußerte sich nun der ehemalige Skirennläufer Markus Wasmeier bei SPORT1.

Wolfgang Maier hat angesichts der angespannten Corona-Lage und der undurchsichtigen Teststrategie mit großer Sorge auf die Olympischen Spiele in Peking geblickt - und gar einen ungeheuerlichen Manipulationsverdacht geäußert.

„Mit einem PCR-Test kann ich sofort jeden sportlichen Gegner aus dem Rennen nehmen. Es braucht mir keiner sagen, dass das jetzt ein Hirngespinst von mir ist“, erklärte Maier in der ARD . (DATEN: Rennkalender des Ski-Weltcup)

Bei SPORT1 reagierte nun der ehemalige Skirennläufer Markus Wasmeier auf die These des DSV-Alpinchefs, es sei aufgrund der zu befürchteten Willkür der chinesischen Veranstalter nicht verantwortungsvoll, die Athleten und ihre Betreuer nach China zu schicken: „Es gibt Fachleute, die es besser einschätzen können, ob durch die Tests Konkurrenten ausgeschaltet werden könnten oder nicht.“

Wasmeier: „Das führt zu Unruhe“

Grundsätzlich führe es „zu Unruhe und für die Athleten und deren Betreuer zu einer ganz schwierigen Situation, wenn du nach nur einer Vermutung eines positiven Falls, so wie es ja bei den Rodlern und Bobfahrern passiert ist, trotzdem drei Tage eingesperrt wirst, bis du wieder rauskommst. Das ist natürlich keine Vorbereitung auf einen so wichtigen olympischen Wettkampf.“

Damals hieß es für die Rodlerinnen und Rodler: Quarantäne im Hotel, Ausgang nur für das Bahntraining. „Wir haben sieben Tage ausschließlich negative Coronatests in unserer Mannschaft (die ganze Saison hatten wir noch keinen einzigen positiven Fall!), kein einziger Kontakt zu einem positiv Getesteten!“, schrieb Geisenberger, die trotzdem mit ihren Kolleginnen und Kollegen mehr oder weniger eingesperrt war.

Wasmeier glaubt: „Allein schon die Diskussion im Vorfeld wird viele Athleten vor eine große Herausforderung stellen. Sie müssen die Ruhe bewahren und auf gut Bayerisch gesagt eine ‚Leck‘ mich am A…-Einstellung‘ mitbringen und sagen, dann mach ich das halt einfach, wenn die das so wollen. Sobald man sich da aufregt, hat man den Wettkampf schon verloren.“

Tests manipulierbar?

Zudem sprach der zweimalige Olympiasieger über die grundsätzliche Möglichkeit, Tests zu manipulieren: „Machbar ist es. Dieser Schuss vom Maier geht aber in meinen Augen eher in Richtung IOC. Das ist der Hauptschuss. Das IOC muss eine Regel aufbauen oder konform sein mit den Regeln des ausrichtenden Landes. Aber wir vermuten alle, dass das IOC das macht, was das Land ihm vorgibt.“ (DATEN: Alle Ski-Weltcup-Rennen LIVE im SPORT1-Ticker)