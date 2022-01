Frauen-Bundesliga: Doorsoun wechselt von Wolfsburg nach Frankfurt

Prominenter Wintertransfer in der Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt hat Nationalspielerin Sara Doorsoun vom VfL Wolfsburg verpflichtet.

Frankfurt am Main (SID) - Prominenter Wintertransfer in der Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt hat Fußball-Nationalspielerin Sara Doorsoun vom Vize-Meister VfL Wolfsburg verpflichtet. Die 30 Jahre alte Abwehrspielerin, die eigentlich noch bis Juni 2023 an den VfL gebunden war, unterschrieb bei den Hessen einen Vertrag mit der gleichen Laufzeit.