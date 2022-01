Handball-EM 2022: Deutschland mit Wolff und Klimpke zur Vorrunde

Wie der DHB am Dienstag mitteilte, entschied sich Bundestrainer Alfred Gislason dafür, mit Andreas Wolff (KS Vive Kielce) und Till Klimpke (HSG Wetzlar) am Mittwoch in die Slowakei zur Vorrunde zu reisen. Das Torhüter-Duo wird damit auch in Deutschlands erster EM-Partie gegen Belarus am Freitag (Deutschland - Belarus ab 18 Uhr im LIVETICKER) zum Einsatz kommen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)