Rallye Dakar: Nasser Al-Attiyah kommt dem Sieg immer näher

Der Tagessieg über 287 Wertungskilometer mit Start und Ziel in Wadi ad-Dawasir ging an Al-Attiyahs Markenkollegen Giniel de Villiers, für den südafrikanischen Dakar-Gewinner von 2009 war es der erste Tageserfolg bei der diesjährigen Auflage.

Co-Pilot Timo Gottschalk (Berlin) und der Pole Jakub Przygonski hatten am Dienstag in ihrem Mini mit technischen Problemen zu kämpfen und fielen in der Gesamtwertung um zwei Positionen auf Rang sechs zurück.