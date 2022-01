Anzeige

Olympia in Peking: Snowboard-Star Kummer geht in China in Quarantäne - Start ungewiss Ungeimpfte Olympiasiegerin geht in Quarantäne

Snowboarderin Patrizia Kummer begibt sich in Quarantäne © AFP/SID/LOIC VENANCE

Snowboard-Olympiasiegerin Patrizia Kummer steht eine ungewisse Reise zu den Olympischen Spielen in Peking bevor. Die ungeimpfte Sportlerin muss sich in China in eine 21-tägige Quarantäne begeben.

Weil die 34 Jahre alte Goldmedaillengewinnerin von Sotschi ungeimpft ist und bleiben will, muss sie sich in China in eine 21-tägige Quarantäne begeben.

„Nach meinem persönlichen Entscheid, mich nicht impfen zu lassen, ist die Quarantäne die logische Konsequenz“, wird Kummer in einer Mitteilung des Schweizer Verbandes Swiss Ski zitiert.

Kummer: „Möchte mich auf sportliche Ziele in Peking konzentrieren“

Sie respektiere die Regelungen der Behörden und des IOC, "nun möchte ich mich komplett auf meine sportlichen Ziele in Peking konzentrieren".

Noch ist allerdings nicht einmal klar, ob Kummer vom Schweizer Verband einer der vier möglichen Startplätze im Parallel-Riesenslalom zugesprochen bekommt. Die Norm hat sie erfüllt, der Selektionsprozess wird nach Angaben von Swiss Ski aber erst in zwei Wochen beginnen.