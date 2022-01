Emma Raducanu geht vor den Australian Open bei erstem Spiel unter Ex-Coach von Kerber unter

Die 19 Jahre alte Britin, die im Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden war, unterlag in der ersten Runde des WTA-Turniers in Sydney der Kasachin Elena Rybakina nach 56 Minuten mit 0:6, 1:6.

Raducanu, die im September in New York als erste Qualifikantin ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hatte, setzt in diesem Jahr auf die Erfahrung von Beltz.