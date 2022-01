Eden Hazard: Real-Star abgewatscht - "kleiner dicker Mann, der fett geworden ist"

Jetzt hagelt es diesbezüglich heftige Kritik aus der Heimat. „Die ganze Presse jammert über ihn. Er ist wirklich nur ein kleiner dicker Mann, der fett geworden ist wegen des Systems und des Geldes“, moserte der ehemalige Judoka Jean-Marie Dedecker in der belgischen Zeitung Krant van West-Vlaanderen .

Hazard nicht zum ersten Mal deshalb kritisiert

„Ich sehe ihn immer noch vor mir, wie er weggelaufen ist, als Georges Leekens ihn ausgewechselt und er in der Nähe des König-Baudouin-Stadions einen Burger gegessen hat“, schimpfte der Bürgermeister der belgischen Stadt Middelkerke und spielte damit auf einen Zwischenfall aus dem Jahr 2011 an, als Hazard bei einem Länderspiel gegen die Türkei ausgewechselt wurde und dann Fastfood zu sich nahm, was eine interne Sperre von zwei Spielen zur Folge hatte.