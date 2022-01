Australian Open: Bernard Tomic sorgt für Eklat - spielte der Australier bewusst mit Corona-Erkrankung?

Das ist eine so unfassbare Geschichte, dass sie selbst Novak Djokovic für ein paar Stunden in den Schatten stellt.

„In den nächsten Tage werde ich positiv getestet, das sage ich dir“, sagte der Australier bei einem Seitenwechsel während der Partie in Richtung Stuhlschiedsrichterin Aline Da Rocha Nocinto.

Und es wäre nicht Tomic, wenn nicht noch ein fragwürdiges Angebot gefolgt wäre: „Wenn ich in den nächsten drei Tagen nicht positiv getestet werde, lade ich dich zum Essen ein. Sonst lädst du mich ein.“

Tomic: „Kann nicht glauben, dass keiner getestet wird“

Der in Stuttgart geborene 29-Jährige nutzte dies auch noch zu einer Kritik an der Organisation, da er offenbar sogar eine Verpfuschung von positiven Tests für möglich hält.

Tomic: „Ich kann nicht glauben, dass keiner getestet wird. Sie erlauben Spielern auf den Court zu kommen, nachdem sie Schnelltests in ihren Zimmern gemacht haben. Kein offizieller PCR-Test. Unglaublich.“

Von Beginn an hatte Tomic lethargisch gewirkt und bereits beim ersten Seitenwechsel im ersten Satz seinen Puls gecheckt.

„Fühle mich sehr krank“: Tomic meldet sich auf Social Media

Am Ende der Partie, welche Tomic mit 1:6 und 4:6 verlor, bot sein russischer Gegner Roman Safiullin ihm dann ein Abklopfen mit den Fäusten an, was Tomic akzeptierte.