Hertha BSC: Bobic über "Big City Club"-Image: "Habe das Wort noch nie in den Mund genommen"

Fredi Bobic kann mit der Bezeichnung des „Big City Clubs“ wenig anfangen. Der Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC will den Klub lieber in Ruhe kontinuierlich nach oben führen.

Bobic will den Klub nun in Ruhe kontinuierlich nach oben führen. In der Vergangenheit sei bei der Hertha „oft zu laut kommuniziert“ worden, so Bobic.