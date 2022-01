Anzeige

Offiziell: Rene Rast zurück in der DTM Offiziell: Rene Rast zurück in der DTM

DTM: Der dreimalige Meister Rene Rast (r.) kehrt zurück © ABT Sportsline /ABT Sportsline/ABT Sportsline

SID

Jetzt ist es offiziell: Der dreimalige Meister Rene Rast (35) kehrt nach einjähriger Auszeit zur neuen Saison in die DTM zurück.

Jetzt ist es offiziell: Der dreimalige Meister Rene Rast (35) kehrt nach einjähriger Auszeit zur neuen Saison in die DTM zurück. Das gab das Audi-Team ABT Sportsline am Dienstag bekannt. Der Mindener wird an der Seite des Südafrikaners Kelvin van der Linde an den Start gehen. Rast hatte sein Comeback bereits im Oktober angekündigt.

"Wir haben früh begonnen, unsere Fühler in Richtung Rene auszustrecken. Aus der DTM kennen wir seine Stärken als Gegner. In der Formel E haben wir ihn in der vergangenen Saison noch besser kennen- und schätzen gelernt", sagte ABT-Teamchef Thomas Biermaier. Man gehe "mit einem echten Dream-Team in den Titelkampf".

Anzeige