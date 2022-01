Tischtennis: Mannschafts-WM wie geplant im April

Der Tischtennis-Weltverband ITTF hat den Termin für die diesjährige Mannschafts-WM in Chengdu bestätigt. Die Titelkämpfe in der chinesischen Millionenmetropole werden wie geplant vom 17. bis 26. April ausgetragen. Das gab die ITTF am Dienstag gemeinsam mit dem chinesischen Verband CTTA und der Stadt Chengdu bekannt.

In Chengdu findet erstmals eine Mannschafts-WM statt, zuletzt wurde das Event 2008 in China (Guangzhou) durchgeführt. Bei der Team-WM 2018 in Halmstad/Schweden hatte das deutsche Team um Timo Boll (Düsseldorf) nach einer Finalniederlage gegen China Silber geholt. Wegen der Corona-Pandemie wird es in Chengdu eine geschlossene "Blase" geben.